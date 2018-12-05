Во время полета скончалась пассажирка рейса Москва – Махачкала

Москва, , 14:18 — REGNUM На борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва — Махачкала, женщина скончалась во время полета, сообщил 5 декабря представитель авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее СМИ сообщили, что женщина скончалась после того, как у нее резко ухудшилось состояние здоровья.

«Могу только подтвердить эту информацию», — сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

В экстренных службах Дагестана отметили, что женщина страдала от сахарного диабета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на борту самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Москвы в Душанбе, умер четырехлетний ребенок.

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