Во время полета скончалась пассажирка рейса Москва – Махачкала

Москва, 5 декабря 2018, 14:18 — REGNUM На борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва — Махачкала, женщина скончалась во время полета, сообщил 5 декабря представитель авиакомпании «Аэрофлот».
Ранее СМИ сообщили, что женщина скончалась после того, как у нее резко ухудшилось состояние здоровья.
«Могу только подтвердить эту информацию», — сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
В экстренных службах Дагестана отметили, что женщина страдала от сахарного диабета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на борту самолета авиакомпании UTair, совершавшего рейс из Москвы в Душанбе, умер четырехлетний ребенок.
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