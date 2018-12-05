Названа возможная причина пожара в московском приюте для животных

Москва, , 13:44 — REGNUM Пожар в приюте для животных «Счастливый друг» в Москве мог возникнуть из-за поджога, об этом 5 декабря сообщила владелица приюта Светлана Комиссарова.

«Подожгли — других вариантов нет, у нас ничего не работало. Удалось спасти многих животных, мы вышибали все двери и окна», — цитирует агентство новостей «Москва» Комиссарову.

По ее словам, возгорание началось снаружи, за забором.

Напомним, пожар произошел утром 5 декабря, горела вся площадь здания по ул. Мнёвники Нижние. В результате происшествия погибли десятки животных, в том числе собаки, кошки, кролики и птицы.

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