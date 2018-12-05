У берегов Турции спасены более 50 нелегальных мигрантов

Анкара, , 13:39 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла в общей сложности 51 нелегального мигранта у берегов провинции Измир, сообщает 5 декабря Anadolu.

Корабль с беженцами на борту терпел бедствие в Эгейском море, когда береговая охрана прибыла на помощь тонувшим. Нелегальные мигранты пытались добраться до берегов Греции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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