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В Одессе с вокзала эвакуировали более 500 человек из-за сумки

Происшествия

Неизвестный сообщил о подозрительной сумке возле кассы

Одесса, Украина, 5 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  Более 500 человек были эвакуированы с железнодорожного вокзала в Одессе из-за сообщения о подозрительном предмете, сообщает 5 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром 5 декабря на вокзале «Одесса-Главная». Анонимный звонок поступил в полицию, неизвестный сообщал о подозрительной сумке в кассовом зале вокзала.

На место прибыли полиция, саперы и кинологи. Спустя час выяснилось, что сумка принадлежала обычному гражданину, который забыл ее у кассы.

Напомним, ранее в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) неизвестные сообщили о «минировании» сразу трех вокзалов. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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