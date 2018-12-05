В Хабаровске осудили воспитательницу детсада за попытку сбыта наркотиков

Хабаровск, , 13:17 — REGNUM Суд в Хабаровске приговорил воспитательницу одного из детских садов к четырем годам и семи месяцам лишения свободы за попытку продажи наркотиков, сообщили 5 декабря в пресс-службе прокуратуры Индустриального района города.

По данным надзорного ведомства, 43-летняя женщина летом 2018 года решила сбыть гашишное масло, однако о ее намерениях узнали сотрудники правоохранительных органов, которые и провели «контрольную закупку» на территории учреждения.

В итоге суд приговорил женщину к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима, однако исполнение приговора отложено до достижения ее шестилетним ребенком 14-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюменской области за наркоторговлю были осуждены бывший тренер детской спортивной школы и его приятель. Суд приговорил «спортсмена» к 10 годам, а его подельника к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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