Тульская область: сотрудника РЖД будут судить за сход 24 грузовых вагонов

Тула, , 12:52 — REGNUM В Тульской области перед судом предстанет сотрудник железной дороги, по вине которого с рельсов сошли 24 вагона с грузом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 декабря в пресс-службе СКР.

Оператор дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 октября 2017 года около двух часов ночи на 318 км пикет 7 перегона «Малая Андреевка — Турдей» Московской железной дороги в Ефремовском районе Тульской области. По версии следствия, в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта оператором дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути произошел сход локомотива и 24 вагонов грузового поезда с различными грузами. Ущерб составил более 50 млн рублей.

К настоящему времени ущерб возмещен. Кроме того, в рамках предварительного следствия по уголовному делу внесено представление в адрес Московской железной дороги. По результатам его рассмотрения два сотрудника ОАО «РЖД» переведены на нижестоящие должности, два — уволены. В 2018 году поставлено и уложено 17 366 погонных метров рельсов новыми (при плане 6250), выполнен капитальный ремонт на участке протяженностью 6,3 км, а так же капитальный ремонт на участке протяженностью 7,55 км. По Узловской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры заменено 1854 дефектных и остродефектных рельса.