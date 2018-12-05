Газовая скважина в Танзании может уйти под воду

Мтвара , Танзания, , 12:50 — REGNUM Министр энергетики Танзании Медард Калемани сообщил, что газовая скважина рядом с пляжем Мнази в округе Мтвара может быть затоплена из-за эрозии почвы, вызванной океаном. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Эта скважина находится на расстоянии нескольких метров от океана, и она испытала на себе множество событий, угрожавших безопасности местности. В 2015 году более, чем 150 метров суши было поглощено океаном, что подвергло округ опасности из-за находившихся там электростанций.

А сегодня, посетив скважину, министр заявил, что газоснабжение тоже скоро может остановиться.

Чиновник призвал различные институты срочно взяться за разработку решения этой проблемы. Калемани сказал о важности принятия срочных мер для спасения округа, который экономически важен для страны. Он подчеркнул, что многие заводы и семьи используют газ Мтвары.

Исполнительный директор компании Maurel & Prom Элиас Килембо заявил, что сейчас из-за эрозии почвы прибрежная территория Мтвары оказалась в ещё большей опасности, чем когда-либо.