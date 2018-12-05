Землетрясение в Новой Каледонии: предупреждение о цунами отменили

Нумеа, Франция, , 12:24 — REGNUM Предупреждение о цунами отменили в Новой Каледонии, административно-территориальном образовании в составе Франции, где наблюдались волны высотой до двух метров, сообщает Le Figaro.

«Наблюдения и исследования подтверждают, что вероятность цунами снижается и оно больше не представляет серьезной угрозы для населения», — сообщает агентство гражданской безопасности Франции.

Известно, что волны высотой от 1,5 до 2 метров наблюдались на островах Пайнс и Маре. Предупреждение о возможности цунами было сделано после землетрясения магнитудой 7,7 по шкале Рихтер. Жители прибрежных районов были эвакуированы, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло 5 декабря в Тихом океане, в 153 км к юго-востоку от города Тадин (Новая Каледония).

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