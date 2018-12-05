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Летевший из Сочи в Краснодар самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

Происшествия

При вылете в самолете не сработала сигнализация убранного положения шасси

Краснодар, 5 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  Пассажирский самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи — Краснодар был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что инцидент произошел 4 декабря, при вылете в самолете не сработала сигнализация убранного положения шасси. По правилам безопасности командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе.

На борту самолета в этот момент находился 31 пассажир, всех их отправили в Краснодар ближайшим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт, вылетевший из аэропорта Орска, не долетел до пункта назначения. Борт был вынужден совершить экстренную посадку в воздушной гавани столицы Татарии.

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Авиапроисшествия
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