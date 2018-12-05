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Власти Турции арестовали 14 предполагаемых сторонников Гюлена

Происшествия

Аресты продолжаются

Власти Турции арестовали 14 предполагаемых сторонников Гюлена
Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США
Арест

Анкара, 5 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  Власти Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 5 декабря Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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