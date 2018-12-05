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Под Владимиром огню не дали уничтожить супермаркет

Происшествия

Площадь пожара составила 480 кв. метров

Камешково, Владимирская область, 5 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  Пожарные спасли от полного уничтожения магазин «Дикси» в Камешкове. Возгорание произошло в ночь на 5 декабря, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Владимирской области.

Сообщение о пожаре на улице Школьная, 16, поступило в экстренные службы в 02:03 мск. Вызов оказался поздним — прибывшие на место пожарные застали полыхающую кровлю, передает ГТРК Владимир.

В течение ночи наращивалась группировка сил и средств, пожар потушили к 7 утра. В тушении были задействованы 53 человека и 20 единиц техники. Пламя уничтожило мансардный этаж одноэтажного здания, площадь пожара составила 480 кв. метров.

Пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре во Владимире горел торговый центр «Крейсер». С пожаром справились за час, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире горел торговый центр

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Пожары в учреждениях торговли
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