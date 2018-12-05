В Москве глава фирмы обвиняется в производстве опасной молочной продукции

Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «ПО Маслодел», который обвиняется в производстве и сбыте опасной молочной продукции, сообщает 5 декабря пресс-служба главного следственного управления СК РФ по столице.

По данным следствия, с августа 2012 по 19 ноября 2018 года директор компании вместе с неустановленными лицами из корыстных побуждений производил молочную продукцию со значительными нарушениями.

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Так, в продукции были выявлены микробное загрязнение, плесень и дрожжи в недопустимых количествах, бактерии группы кишечных палочек, а также золотистый стафилококк. Оперативники изъяли со складов более 30 тонн готовой продукции и более 100 тонн сырья.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, следователи проверяют на причастность к преступлению других сотрудников компании. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока провели проверку качества молочной продукции.

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