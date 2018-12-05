В Ивано-Франковской области дотла сгорела церковь

Ивано-Франковск, Украина, , 11:25 — REGNUM Церковь полностью сгорела в селе Рожнов Ивано-Франковской области, сообщает 5 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, пожар произошел в церкви Архистратига Михаила вечером 4 декабря. Спасти здание не удалось, к приезду спасателей вся церковь была охвачена огнем. Спустя три часа после начала возгорания пожарные смогли потушить огонь.

В результате церковь сгорела дотла. Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, ранее в Херсоне на судоремонтном заводе загорелось судно «Улан-Удэ». Пожар возник возле машинного отделения и распространился на площадь размером 16 кв. м. Благодаря действиям спасателей и команды судна пожар удалось потушить.

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