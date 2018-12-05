Завершено расследование дела о взятке, принятой депутатами Ил Тумэн Якутии

Якутск, , 11:04 — REGNUM Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Уаров, возглавлявший в предыдущем созыве контрольный комитет, не только получил взятку, но и похитил из бюджета республики 159 тыс. рублей. Такой вывод сделал отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Расследование дела о получении взятки в крупном размере двумя депутатами Ил Тумэн завершено.

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Следственным органом республики установлено, что 900 тыс. рублей Александр Уаров и экс-председатель комитета по мелу и аграрной политике Госсобрания Якутии Дмитрий Саввин получили у генерального директора одного из акционерных обществ. Деньги депутатам были переданы в качестве платы за содействие в выделении компании бюджетных средств на искусственное осеменение крупного рогатого скота. Содействие давшему взятку директору АО было оказано депутатами с использованием своего служебного положения.

В процессе расследования дела также вскрылось хищение Александром Уаровым 159 тыс. рублей из бюджета республики, утверждают в СКР. Деньги экс-депутат, как полагает следствие, получил по поддельным чекам, якобы подтверждавшим его проживание в гостиницах Сунтарского района республики. На самом деле, уезжая туда в командировки, Уаров жил у своих родственников, но это не мешало ему путём обмана похищать бюджетные деньги. Подложные чеки и квитанции депутат систематически предоставлял в бухгалтерию Госсобрания, подчеркнули в республиканском следственном управлении СК РФ.

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В надзорном ведомстве подчёркивают, что своей вины депутаты не признали, но доказательств их виновности у следствия достаточно. Уголовное дело, возбуждённое по факту получения Александром Уаровым и Дмитрием Саввиным взятки, направленно в суд, обвинительное заключение прокурор уже утвердил.

Как сообщало ИА REGNUM, обыски в комитетах, возглавляемых подозреваемыми в коррупции депутатами, проходили 26 апреля 2018 года прямо во время заседания Ил Тумэн. Комментируя подозрения следственных органов, экс-спикер Госсобрания Александр Жирков выражал сомнения в том, что главы двух комитетов могут быть замешаны в коррупции.