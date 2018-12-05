Индонезийских граждан среди жертв взрыва в Малайзии нет — МИД Индонезии

Джакарта, , 10:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что на основе полученной информации, граждан Индонезии среди жертв взрыва в торговом центре в штате Саравак, Малайзия, не обнаружено, сообщает Sindonews.

Взрыв произошел в торговом центре города Кучинг на острове Калимантан. Известно, что причиной взрыва стал протекающий газовый баллон.

«Согласно информации, полученной от местных властей, индонезийских граждан в торговом центре не было», — заявил глава по защите индонезийских граждан Мухаммед Икбал.

Сообщается, что в результате взрыва трое человек погибли, а 41 — получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу общего профиля штата Саравак.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел днем 4 декабря. Трое человек погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии.

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