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МВД: План «Сирена» из-за сбежавшего охранника в Москве не вводился

Происшествия

Также не подтвердилась и информация о вооружённом военнослужащем

МВД: План «Сирена» из-за сбежавшего охранника в Москве не вводился
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сирена

Москва, 5 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  В Москве правоохранительные органы не проводят никаких оперативных мер из-за сбежавшего вооружённого сотрудника военизированной охраны. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, что план «Сирена» в городе не вводился.

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Кроме того, в полиции опровергли и информацию о сбежавшем из Владимирской области военнослужащем.

«Информацию о якобы сбежавшем с автоматом охраннике не подтверждаем»,— приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 5 декабря правоохранители вели розыск военнослужащего, покинувшего свой пост на объекте во Владимирской области. По предварительным данным, мужчина был вооружён автоматом Калашникова.

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