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ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов ДНР в нарушение перемирия

Происшествия

Украинские каратели использовали весь арсенал своего оружия

ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов ДНР в нарушение перемирия
Andrew Ranta
Расстрелянное перемирие

Донецк, 5 декабря 2018, 10:16 — REGNUM  Украинские боевики 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) в течение суток 4 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ использовали весь арсенал оружия, который у них имелся: минометы различных калибров, гранатометы всех видов, стрелковое оружие, в том числе пулеметы. Всего было выпущено по республике 94 единицы боеприпасов.

Огонь велся по населенным пунктам Горловка, Зайцево, Доломитное, поселку шахты им. Гагарина, Ясиноватой, Крутой Балке, Васильевке, Спартаку, Жабичево, Донецку, поселку шахты Трудовской, Александровке, Саханке.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили в два раза больше боеприпасов по ДНР, а именно 193 единицы.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ выпустили по ДНР почти 200 снарядов — СЦКК

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