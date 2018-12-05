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Власти Индонезии приступили к расследованию массового убийства в Папуа

Происшествия

Если данный факт подтвердится, то он станет самым массовым убийством в регионе за последние годы

Джакарта, 5 декабря 2018, 10:02 — REGNUM  Вооруженные силы Индонезии приступили к розыску преступников, устроивших массовую резню в провинции Папуа, сообщает 5 декабря Agence France-Presse.

По данным очевидцев, неизвестными были убиты по меньшей мере 19 человек, если данный факт подтвердится, то это станет самым крупным случаем убийства ха последние годы.

Напомним, штат Папуа присоединился к Индонезии в 1969 году, данный регион является одним из самых беднейших в стране и здесь до сих пор сильны сепаратистские тенденции.

Неизвестные убили по меньшей мере 19 рабочих, которые занимались строительством моста. По мнению противников центральных властей, развитие инфраструктуры в регионе позволит взять его под более плотный контроль.

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Внутренняя политика Индонезии
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