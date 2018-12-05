«Чёрные дровосеки» в Курганской области вывозили лес КамАЗами

Курган, , 09:51 — REGNUM Курганские полицейские задержали в Мишкинском районе два КамАЗа с незаконно добытой древесиной. Задержанная партия леса оценивается в сумму более 700 тысяч рублей. По версии следствия, «чёрные лесорубы» орудовали в районе на протяжении длительного времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Весь процесс от заготовки леса до его сбыта был хорошо организован. Днем рабочие пилили лес, а вечером и ночью скрытно вывозили, используя для этого тяжелую технику и погрузчики. Перерабатывалась древесина на пилораме, принадлежащей супруге одного из фигурантов, которая также проходит подозреваемой по данному делу», — сообщают полицейские.

На сегодняшний день задержанным вменяется девять эпизодов незаконной рубки леса на территории Кетовского, Мишкинского и Белозерского районов Курганской области. Сбор сведений о преступной деятельности «чёрных лесорубов» продолжается. Предполагается, что ущерб от их деяний составляет несколько миллионов рублей.

Два фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде. Организатору группы «дровосеков» и владелице пилорамы мера пресечения избирается. Полицейские отмечают, что за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере Уголовным кодексом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

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