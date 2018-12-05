В РСО-Алании задержан контрабандист с партией сигарет на 3 млн рублей

Владикавказ, , 09:35 — REGNUM Попытку провоза крупной партии сигарет пресекли таможенники на пункте пропуска «Нижний Зарамаг» на границе России с Южной Осетией. Общий объем партии «Continent Classic», которые пытался провезти злоумышленник, составил 35 тыс. пачек. Рыночная стоимость изъятого груза составила более 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

По данным ведомства, незадекларированный груз был обнаружен при досмотре в зоне таможенного контроля. Контрабанда находилась под обшивкой кабины автомобиля «КамАЗ». На перемещаемый товар у гражданина отсутствовали какие-либо сопроводительные документы.

В настоящее время в отношении несостоявшегося контрабандиста решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Стоит отметить, таможенники нередко пресекают попытки провоза сигарет на пропускном пункте «Нижний Зарамаг». Причем практически всегда это бывают сигареты марки «Continent». В ноябре 2016 года, например, было пресечено семь таких попыток. Изъято товара на общую сумму более полутора миллионов рублей.

В феврале 2017 года гражданин России пытался провезти через границу в своей «Газели» более 18 тыс. пачек сигарет. А в мае 2018 года на территории Северной Осетии было накрыто и крупное производство контрафактной табачной продукции, на котором трудились наемные иностранные рабочие. Было изъято более 200 тыс. пачек контрафактных сигарет с логотипами российских производителей, а также свыше семи тонн табачного сырья, фурнитура, заготовки для сигарет, упаковочные материалы и готовая нерасфасованная продукция.

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В Северной Осетии пресечена контрабанда сигарет и «Боржоми»