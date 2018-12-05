Полицейский в Танзании приговорен к 10 годам тюрьмы

Додома, , 09:27 — REGNUM Главный суд округа Мбейя вынес приговор полицейскому Джуме Нестори после подтверждения его вины в непреднамеренном убийстве. Нестори, полицейский в городе Тундума, Танзания, ненамеренно убил чиновника района Хасанга в городе Мбейя, Клементину Мвонга.

После вынесения приговора судья объявил осужденному о праве на подачу апелляции, если тот не согласен с обвинением. Прокурор Барака Мгайя заявил, что осужденный совершил преступление 1 января 2017 года.

Нестори подтвердил, что в тот день они решили выехать из города по случаю праздника, в отеле они много пили, а по дороге домой Нестори решил поинтересоваться у Мвонга, когда та вернет ему долг. Она отказалась, и Нестори избил девушку, и та потеряла сознание. Нестори решил бросить ее на территории заброшенного аэропорта, а сам ночью бежал из Тундумы. На утро он услышал сообщения о том, что найдено тело девушки, и решил бежать на родину, в город Бариади округа Симию.

Адвокат Нестори Мэри Мгайя попросила о снисхождении для подозреваемого, так как он совершил убийство непреднамеренно, признал свою вину (кроме того, что он скрывался в округе Симию), а также потому, что у него есть жена с маленькими детьми.

А прокурор Барака Мгайя потребовал для подозреваемого самого строгого наказания, так как Нестори служил в полиции, и пример строгого наказания полицейского за преступление должен стать показательным для всего общества. В итоге суд приговорил Нестори к 10 годам тюремного заключения, сообщает восточноафриканский телеканал EAtv.