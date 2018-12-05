В Москве ищут сбежавшего во Владимирской области вооруженного военного

Москва, , 09:12 — REGNUM Московские правоохранители ведут розыск военнослужащего, покинувшего свой пост на объекте во Владимирской области. Предполагается, что вооруженный гражданин мог направиться в Москву, передает 5 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

По предварительным данным, мужчина 1957 года рождения при себе имеет автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами. Одет военный в серую камуфляжную форму, черную шапку с кокардой и полуваленки. Перемещаться может на автомобиле «ВАЗ-2108».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля военнослужащий, сбежавший 25 лет назад из воинской части в пригороде Читы, явился с повинной.

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