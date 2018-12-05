Приангарье. Водопровод Вихиревки не выдержал испытания морозами

Вихоревка, Иркутская область, , 08:55 — REGNUM Серьёзное коммунальное ЧС произошло сегодня, 5 декабря, в городе Вихоревка (Братский район Иркутской области). По данным Tkgorod.ru, сегодня, 5 декабря, с 5:00 по местному времени без холодного водоснабжения остался достаточно большой район города, в котором находится школа, два детских сада, отделение скорой помощи и городская больница.

«Возможная причина — многочисленные прорывы в системе холодного водоснабжения в разных частях города», — отмечают иркутские коллеги.

По свидетельству жителей Вихоревки, из-за отсутствия воды городская больница отказывается принимать больных для проведения хирургических операций и прочих медицинских манипуляций.

Поскольку температура воздуха в городе сейчас составляет около 37 градусов мороза, многие опасаются, что вслед за холодной водой в домах могут исчезнуть отопление и горячая вода.