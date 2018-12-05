Среда, 5 Декабря 2018 года
10:10:05 МСК

Приангарье. Водопровод Вихиревки не выдержал испытания морозами

Происшествия

Из-за многочисленных порывов в тридцатиградусный мороз город остался без водоснабжения

Вихоревка, Иркутская область, 5 декабря 2018, 08:55 — REGNUM  Серьёзное коммунальное ЧС произошло сегодня, 5 декабря, в городе Вихоревка (Братский район Иркутской области). По данным Tkgorod.ru, сегодня, 5 декабря, с 5:00 по местному времени без холодного водоснабжения остался достаточно большой район города, в котором находится школа, два детских сада, отделение скорой помощи и городская больница.

«Возможная причина — многочисленные прорывы в системе холодного водоснабжения в разных частях города», — отмечают иркутские коллеги.

По свидетельству жителей Вихоревки, из-за отсутствия воды городская больница отказывается принимать больных для проведения хирургических операций и прочих медицинских манипуляций.

Поскольку температура воздуха в городе сейчас составляет около 37 градусов мороза, многие опасаются, что вслед за холодной водой в домах могут исчезнуть отопление и горячая вода.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить