В Аргентине задержали подозреваемого в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Буэнос-Айрес, , 08:52 — REGNUM В Аргентине задержали болельщика футбольного клуба «Ривер Плейта», который подозревается в причастности к нападению на автобус «Бока Хуниорс», передает телеканал Jornal Noticias.

Отмечается, что полиция провела обыски по четырем адресам, в результате одного из них и был задержан болельщик, ему предъявлено обвинение в нанесении вреда здоровью. В полиции не исключают, что возможны новые задержания.

Напомним, инцидент произошел 24 ноября в Буэнос-Айресе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Автобус «Бока Хуниорс» закидали камнями и бросили в него слезоточивый газ.

Несколько игроков получили порезы, а капитану команды Пабло Пересу, нападающему Карлосу Тевесу и защитнику Гонсало Ламардо потребовалась медицинская помощь.

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