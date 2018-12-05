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Четыре человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

Происшествия

ДТП произошло во вторник, 4 декабря, в Степновском районе

Ставрополь, 5 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  В Ставропольском крае столкнулись два транспортных средства — «ВАЗ 2109» и «ВАЗ 2107». Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло во вторник, 4 декабря, в Степновском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека (двое мужчин и две девушки).

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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