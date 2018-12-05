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В Хакасии пропавших туристов ищут при -41 °C

Происшествия

Меры безопасности при поисках усилены

Абакан, 5 декабря 2018, 08:31 — REGNUM  Сильный мороз осложняет поиски туристов, пропавших в Орджоникидзевском районе Хакасии. Утром 5 декабря в зоне поисков минус 41 °C, сообщает пресс-центр управления МЧС России по региону.

«Даже в условиях экстремально низких температур опытные спасатели не прекращают работу», — отметили в ведомстве.

Меры безопасности при поисках усилены. Спасатели тщательнее проверяют технику, снаряжение и средства связи. При движении по маршруту постоянно отслеживается местонахождение каждого участника операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября трое жителей Красноярского края и жительница хакасского Саяногорска отправились кататься на снегоходах и не вернулись. В том районе бушевал сильный буран. 28 ноября в районе горы Арарат были найдены три снегохода и предположительное место стоянки туристов.

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Исчезновения и поиски людей
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