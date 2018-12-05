На Камчатке ребенок погиб в стиральной машине

Елизово, Камчатский край, , 08:20 — REGNUM В Елизово девятилетний мальчик обнаружен мертвым в запертой стиральной машине. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает 5 декабря пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Тело мальчика вечером 4 декабря обнаружила мать. При осмотре квартиры не найдено признаков насильственной гибели ребенка.

По предварительным данным, мальчик задохнулся в замкнутом пространстве. Дома он был один.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства ЧП устанавливаются, решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре похожий случай произошел в Уфе. Пятилетний ребенок залез в стиральную машину и не смог выбраться, его мать обратилась в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели вызволили мальчика.

Читайте также: В Уфе спасли застрявшего в стиральной машине мальчика