В Оренбуржье ищут собственника аварийного трубопровода

Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области аварию на трубопроводе, где 4 декабря произошла утечка нефтепродукта, ликвидировали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП до сих пор работают представили ГУ МЧС, правоохранительных и надзорных органов. Решается вопрос о рекультивации почвы.

Кроме того, возникла проблема, связанная с установлением собственника аварийного трубопровода. Ведутся его поиски.

По данным ГУ МЧС, по поводу неприятного запаха была только пара звонков. В ведомстве подчеркнули, что населению района, где произошла авария, разослали СМС, где информировали о возникшей ситуации и возможности присутствия запаха сероводорода в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на трассе Оренбург — Самара произошла утечка нефтепродукта из трубопровода. Однократно зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 50 раз.

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