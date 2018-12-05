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В Оренбуржье ищут собственника аварийного трубопровода

Происшествия

Авария на трубопроводе в Оренбургском районе ликвидирована

Оренбург, 5 декабря 2018, 08:16 — REGNUM  В Оренбургском районе Оренбургской области аварию на трубопроводе, где 4 декабря произошла утечка нефтепродукта, ликвидировали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП до сих пор работают представили ГУ МЧС, правоохранительных и надзорных органов. Решается вопрос о рекультивации почвы.

Кроме того, возникла проблема, связанная с установлением собственника аварийного трубопровода. Ведутся его поиски.

По данным ГУ МЧС, по поводу неприятного запаха была только пара звонков. В ведомстве подчеркнули, что населению района, где произошла авария, разослали СМС, где информировали о возникшей ситуации и возможности присутствия запаха сероводорода в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на трассе Оренбург — Самара произошла утечка нефтепродукта из трубопровода. Однократно зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 50 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 50 раз

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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