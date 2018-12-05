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В Ивано-Франковске разоблачили главу бюро судмедэкспертизы

Происшествия

Чиновник требовал взятки с подчиненных

Ивано-Франковск, Украина, 5 декабря 2018, 07:55 — REGNUM  Один из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы был задержан в Ивано-Франковске службой безопасности Украины (СБУ) за систематические взятки, сообщает 5 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, руководитель бюро требовал со своих подчиненных взятки, которые они должны были давать, если хотели продолжать работать и получать премии. Средняя взятка составляла половина премии — 6,5 тыс. гривен ($230).

Чиновника обвиняют по статье 368 УК Украины «Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области полиция попыталась задержать депутата горсовета города Городенки за получение им взятки в размере 50 тыс. евро, однако депутат сбежал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивано-Франковской области депутат сбежал от полиции

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