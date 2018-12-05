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Украинские каратели шесть раз нарушили перемирие в ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали шесть населенных пунктов

Украинские каратели шесть раз нарушили перемирие в ЛНР
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинские силовики

Луганск, 5 декабря 2018, 07:22 — REGNUM  Шесть раз украинские силовики обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 4 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Калиново, Желобок, Веселогоровка, Логвиново, Смелое, Станицы Луганская. Украинские боевики применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, стреляли из БМП, использовали ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и подствольные гранатометы (ГП), а также стрелковое оружие и пулеметы.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли ЛНР семь раз. Населенные пункты Фрунзе, Желобок, Калиново и пгт Донецкое были обстреляны из минометов и гаубиц.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: За сутки ВСУ семь раз открывали огонь

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