Ученика, напавшего на школьников в Бурятии, признали невменяемым

Улан-Удэ, , 06:35 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении одного из учеников школы №5 города Улан-Удэ (Бурятия). Как сообщили ИА REGNUM в СКР, уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, утром 19 января 2018 года девятиклассник при пособничестве двух одноклассников напал на учителя и школьников, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленника признали невменяемым. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Двое его соучастников в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ произошло утром 19 января 2018 года. Учащийся девятого класса той же школы напал с топором на учеников седьмого класса. Также он, швырнув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджёг учебное помещение, а затем попытался совершить суицид. Пострадали семь человек, в том числе сам нападавший.

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