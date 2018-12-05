Аллигатор во Флориде больше дня ходил с кроссовком в зубах

Орландо, США, , 04:09 — REGNUM Трехметровый аллигатор, напавший на жителя американского штата Флорида, больше дня ходил с кроссовком в пасти, оставшимся в результате нападения, сообщает агентство Associated Press

По словам шерифа, рептилия напала на мужчину возле озера в Лэйкленде 3 декабря. Мужчина серьезно не пострадал, однако был отправлен в больницу из предосторожности.

Представители природоохранной службы обнаружили, что аллигатор в озере больше дня плавал с кроссовком в зубах. Однако вскоре рептилия выплюнула кроссовок, который был выловлен из озера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября организация по охране дикой природы штата Флорида сняла часть обвинений с местного жителя, который в июне 2018 года забежал в магазин за пивом с аллигатором в руках. С него было снято обвинение в хранении или демонстрации ядовитых рептилий, так как аллигатор не является ядовитым.

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