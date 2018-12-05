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Флоридец торговал наркотиками ради подарков на Рождество

Происшествия

Теперь ему грозит тюремный срок

Орландо, США, 5 декабря 2018, 03:42 — REGNUM  Полиция американского Дайтона-Бич (штат Флорида, США) задержала местного жителя с 650 граммами марихуаны при себе, сообщает портал Click Orlando.

Сообщается, что полицейские обнаружили 35-летнего Джеймса Робинсона на парковке и почувствовали запах марихуаны, доносящийся из его машины. Правоохранители задержали Робинсона и при обыске обнаружили в его машине более 650 грамм наркотика, расфасованного в пластиковые пакеты из-под бутербродов.

Задержанный объяснил сотрудникам полиции, что занимался наркоторговлей для того, чтобы заработать деньги на подарки жене и детям к Рождеству. Теперь ему грозит тюремный срок.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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