Сообщения о «минировании» вокзалов в Москве оказались ложными

Москва, , 23:35 — REGNUM Все сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных на железнодорожных вокзалах Москвы, оказались ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрывных устройств и подозрительных предметов в зданиях и на территориях вокзалов не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

О том, что угроза взрывов оказалась ложной, сообщает также Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 4 декабря в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о «минировании» железнодорожных вокзалов в столице. Кинологи проверили здания Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов.

Напомним, 28 ноября после аналогичных сообщений проверялись 14 торговых центров в разных районах Москвы. Ни по одному из адресов угроза не подтвердилась.

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