Среда, 5 Декабря 2018 года
00:23:34 МСК

Сообщения о «минировании» вокзалов в Москве оказались ложными

Происшествия

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах на девяти московских вокзалах

Москва, 4 декабря 2018, 23:35 — REGNUM  Все сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных на железнодорожных вокзалах Москвы, оказались ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрывных устройств и подозрительных предметов в зданиях и на территориях вокзалов не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

О том, что угроза взрывов оказалась ложной, сообщает также Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 4 декабря в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о «минировании» железнодорожных вокзалов в столице. Кинологи проверили здания Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов.

Напомним, 28 ноября после аналогичных сообщений проверялись 14 торговых центров в разных районах Москвы. Ни по одному из адресов угроза не подтвердилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Звонки о «минировании» вокзалов в Москве поступили из-за рубежа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить