Украинское судно «Улан-Удэ» загорелось в Херсоне

Херсон, Украина, , 22:09 — REGNUM В Херсоне загорелось судно «Улан-Удэ» на территории судоремонтного завода, сообщает 4 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, пожар начался возле машинного отделения примерно в 15:00 (16:00 мск). На место были направлены 30 пожарников и семь единиц спецтехники. До прибытия спасателей команда судна использовала углекислотную установку пожаротушения.

Спустя примерно два часа после начала возгорания пожар был локализован на площади 16 кв. м.

Читайте также: Под Одессой загорелся маслозавод

Напомним, ранее в Одесской области начался пожар на заводе «Дельта Вилмар», производящем масло. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Для тушения пожара были привлечены 75 человек и 22 единицы техники.