Вторник, 4 Декабря 2018 года
21:03:56 МСК

Московские вокзалы эвакуируют после анонимного звонка о бомбе

Происшествия

Кинологи обследуют здания девяти вокзалов в Москве

Московские вокзалы эвакуируют после анонимного звонка о бомбе
Иллюстрация: 
Анонимный звонок

Москва, 4 декабря 2018, 20:24 — REGNUM  Во всех девяти вокзалах Москвы проводится эвакуация после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный осведомлённый источник.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о проверке Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов после сообщений об угрозе взрыва.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что вокзалы обследуются кинологами, но эвакуация при этом не проводится и все поезда следуют в обычном режиме.

В пресс-службе столичной дирекции железнодорожных вокзалов подтвердили проведение «проверочных мероприятий» на Киевском и Курском железнодорожных вокзалах.

Читайте ранее в этом сюжете: Девять вокзалов Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить