Московские вокзалы эвакуируют после анонимного звонка о бомбе

Москва, , 20:24 — REGNUM Во всех девяти вокзалах Москвы проводится эвакуация после анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный осведомлённый источник.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о проверке Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов после сообщений об угрозе взрыва.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что вокзалы обследуются кинологами, но эвакуация при этом не проводится и все поезда следуют в обычном режиме.

В пресс-службе столичной дирекции железнодорожных вокзалов подтвердили проведение «проверочных мероприятий» на Киевском и Курском железнодорожных вокзалах.

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