Девять вокзалов Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва

Москва, , 19:59 — REGNUM Железнодорожные вокзалы Москвы проверяют после анонимных сообщения об угрозе взрыва. Об этом вечером 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, кинологи проверяют здания Киевского, Белорусского, Ленинградского, Казанского, Ярославского, Рижского, Савёловского, Павелецкого и Курского вокзалов.

В пресс-службе столичной дирекции железнодорожных вокзалов подтвердили агентству «Москва», что на Киевском и Курском железнодорожных вокзалах проводятся «проверочные мероприятия с связи с анонимными сообщениями о возможных нарушениях режима безопасности».

При этом отмечено, что вокзалы продолжают работать в штатном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября неизвестные сообщили о «минировании» в общей сложности 14 торговых центров в разных районах Москвы. В ходе проверок угроза ни по одному из адресов не подтвердилась.

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