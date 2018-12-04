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В Мадриде обокрали Фонд Франсиско Франко. Похищен сейф

Происшествия

Содержимое сейфа уточняется полицией

В Мадриде обокрали Фонд Франсиско Франко. Похищен сейф
kalhh
Сейф

Мадрид, 4 декабря 2018, 19:44 — REGNUM  В столице Испании неизвестные обокрали помещение Фонда Франсиско Франко, взломав замки и вывезя оттуда сейф, сообщает 4 декабря газета La Razón.

Стоит отметить, что о содержимом украденного сейфа пока ничего не сообщается. Полиция Мадрида начала расследовать это преступление.

Уточняется, что Фонд Франсиско Франко занимает несколько комнат в трехэтажном здании на северо-востоке Мадрида и существует на пожертвования частных лиц. По предварительным данным, на другие помещения этого здания взломщики не покушались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании события гражданской войны 1936−1939 гг. и фигура самого Франсиско Франко, вождя испанских фашистов, до сих пор воспринимаются обществом неоднозначно и болезненно.

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