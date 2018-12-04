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Наркотики и онлайн-игры: СМИ Италии сообщили о планах сицилийской мафии

Происшествия

Мафиози планировали также «привести систему в порядок» и продолжать проникновение в легальную экономику

Наркотики и онлайн-игры: СМИ Италии сообщили о планах сицилийской мафии
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Мафия

Палермо, Италия, 4 декабря 2018, 19:10 — REGNUM  Основными задачами, которые ставили «подчинённым» руководители сицилийской мафии, была максимизация прибыли от наркотрафика и онлайн-игр, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 4 декабря, со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в списке целей фигурировали «приведение системы в порядок», усиление контроля над «подведомственной» той или иной группе территорией и дальнейшее проникновение в легальную экономику.

Как сообщалось ранее, утром во вторник сотрудники правоохранительных органов задержали в Палермо 46 членов мафии, в том числе Сеттимино Минео, предположительно являющегося новым главой «Коза ностра».

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