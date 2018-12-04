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Новый маршрут от Киева до аэропорта «Борисполь» работает со сбоями

Происшествия

Поезда на новом направлении стали ходить в два раза реже

Новый маршрут от Киева до аэропорта «Борисполь» работает со сбоями
gov.ua
Поезд. Украина

Киев, 4 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  Запущенный 30 ноября железнодорожный маршрут «вокзал Киев-Пассажирский — аэропорт Борисполь» начал работать со сбоями уже на пятый день, сообщает 4 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, «Украинские железные дороги» (УЖД) начали отменять поезда по данному маршруту. Так, отменены некоторые рейсы в ночное время, а также на утреннее и вечернее время. Из-за этого ночью поезда будут ходить с интервалом в два часа, в пиковое время — один час, в межпиковое время — более одного часа.

Напомним, маршрут был запущен 30 ноября. После запуска интервал движения поездов составлял в среднем один час, а в пиковое время — 27−44 минуты.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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