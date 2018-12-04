Вторник, 4 Декабря 2018 года
19:34:09 МСК

Два человека погибли в столкновении с грузовиком под Петербургом

Происшествия

На дорогах петербургского региона — сложные погодные условия

Два человека погибли в столкновении с грузовиком под Петербургом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трагедия

Ломоносов, Ленинградская область, 4 декабря 2018, 18:22 — REGNUM  Трагическое ДТП произошло в 16:36 мск 4 декабря на 21 километре Гостилицкого шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при столкновении грузового автомобиля и Renault Logan погибли на месте мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле.

«Личности погибших устанавливаются. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции петербургского региона.

Как сообщают очевидцы в соцсети, «Логан» вылетел на встречку под КамАЗ».

«Скорость надо выбирать соответственно дорожным условиям. Жалко людей», — отмечают пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дорожные службы предупреждали о сложной ситуации на трассах Ленобласти, связанной с гололедицей, снегопадом и усилением ветра. Водителей призывали к осторожности.

Читайте также: Водителей в Ленобласти предупредили о гололеде, снегопаде и сильном ветре

Добавим, что ранее в 12:40 в Волховском районе Ленобласти совершил съезд в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2114. Водитель был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а его пассажирка, женщина 1969-го года рождения, погибла на месте ДТП. Идет доследственная проверка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить