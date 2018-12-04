Вторник, 4 Декабря 2018 года
18:00:40 МСК

В Смоленске задержан начальник управления по вопросам миграции УМВД

Происшествия

Начальника управления, а также его заместителя подозревают в фальсификации документов

В Смоленске задержан начальник управления по вопросам миграции УМВД
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Смоленск, 4 декабря 2018, 17:47 — REGNUM  Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, а также его заместитель, подозреваются в фальсификации документов, что позволило иностранцам незаконно получить гражданство РФ. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В отношении сотрудников полиции возбуждены уголовные дела По версии следствия в феврале — июне этого года подозреваемые внесли заведомо ложные сведения о наличии у иностранных граждан достаточных знаний для признания их носителями русского языка в ряд документов. Эти документы затем стали основанием для предоставления иностранцам гражданства Российской Федерации. В рамках расследования уголовного дела сотрудники СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ проводят обыски по месту жительства подозреваемых, а также в управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области. Подозреваемые задержаны.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в отношении сотрудников назначено проведение служебной проверки и в случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в Воронеже были задержаны двое сотрудников полиции, в том числе — замначальника следственной части ГУ МВД по подозрению в получении крупной взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже высокопоставленный полицейский попался на взятке в 3 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить