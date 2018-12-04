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Актёр Панин отвергает обвинения в дебоше на борту самолета

Происшествия

В авиакомпании считают иначе

Актёр Панин отвергает обвинения в дебоше на борту самолета
Веселый роджер
Алексей Панин

Москва, 4 декабря 2018, 17:38 — REGNUM  Скандально известный актер и режиссер Алексей Панин заявил, что совершенно не понимает о каком его новом пьяном дебоше идёт речь. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил о том, что Панин был снят в аэропорту «Внуково» с рейса Стамбул — Москва, после того, как устроил дебош на борту — курил, ругался матом на экипаж и заявлял, что ему за это ничего не будет, так как он — большая звезда и знаменитость.

Позднее пресс-служба авиаперевозчика подтвердила информацию об инциденте.

Но Панин отрицает какой-либо инцидент со своим участием.

«Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома… перепутали вообще все», — сказал актёр.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент с участием Панина. Так, в августе этого года Панин был снят вместе со своей дочерью с рейса Симферополь — Москва. Тогда очевидцы сообщили, что Панин был нетрезв и хулиганил. Сам актер также все отрицал.

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