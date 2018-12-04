В Оренбуржье зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 50 раз

Оренбург, , 16:51 — REGNUM В Оренбургской области во второй половине дня 4 декабря в региональный центр управления кризисными ситуациями поступила информация об утечке нефтепродукта на 26-ом километре трассы Оренбург-Самара. ЧП произошло на территории, принадлежащей ООО «Научно-инновационное предприятие «Технология», принадлежность аварийного трубопровода устанавливается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 16:07 по местному времени (14:07 мск) зафиксировано кратковременное превышение ПДК по сероводороду в 50 раз. Ближайший населенный пункт по розе ветров — село Бродецкое Оренбургского района, расстояние от места ЧП составляет 12 км. Жалоб от населения не поступало.

Давление в трубопроводе диаметром 100 мм отсутствует. В настоящее время на месте аварии работает передвижная лаборатория ООО «Газпром добыча Оренбург», пожарные, правоохранители, представители Росприроднадзора.