Вторник, 4 Декабря 2018 года
18:04:07 МСК

В Оренбуржье зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 50 раз

Происшествия

По предварительным данным, причиной стала утечка нефтепродукта из подземного трубопровода на трассе Оренбург-Самара

Оренбург, 4 декабря 2018, 16:51 — REGNUM  В Оренбургской области во второй половине дня 4 декабря в региональный центр управления кризисными ситуациями поступила информация об утечке нефтепродукта на 26-ом километре трассы Оренбург-Самара. ЧП произошло на территории, принадлежащей ООО «Научно-инновационное предприятие «Технология», принадлежность аварийного трубопровода устанавливается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 16:07 по местному времени (14:07 мск) зафиксировано кратковременное превышение ПДК по сероводороду в 50 раз. Ближайший населенный пункт по розе ветров — село Бродецкое Оренбургского района, расстояние от места ЧП составляет 12 км. Жалоб от населения не поступало.

Давление в трубопроводе диаметром 100 мм отсутствует. В настоящее время на месте аварии работает передвижная лаборатория ООО «Газпром добыча Оренбург», пожарные, правоохранители, представители Росприроднадзора.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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