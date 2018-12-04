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С 2013 года пожары в Ростовской области унесли жизни 68 детей – МЧС

Происшествия

13 детей погибли в огне с начала 2018 года

Ростов-на-Дону, 4 декабря 2018, 16:17 — REGNUM  В пожарах, произошедших в Ростовской области с 2013 года, погибли 68 детей. Такую статистику ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС 4 декабря.

По информации ведомства, всего за этот период на территории Донского региона произошло 15 тыс. 778 пожаров. В огне погиб 1 тыс. 361 человек. С января по ноябрь текущего года пожары унесли жизни 179 человек, в том числе 13 детей.

«Большая часть пожаров произошла в городах области и сельской местности. Главным образом — это частные, одноквартирные, жилые домовладения, имеющие автономное отопление. 70% пожаров, в которых погибли дети, произошли в осенне-зимний период (с сентября по февраль), в период понижения температур, когда возникает необходимость обогревать жильё», — отмечают специалисты.

Вспыхивают пожары в основном ночью.

Сотрудники регионального управления МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра и объяснить им правила поведения в случае возникновения пожара.

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Пожары в жилых домах
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