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Похищенный экстремистами в Нигере священник жив

Происшествия

Итальянский миссионер остается в плену у похитителей

Похищенный экстремистами в Нигере священник жив
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Священник в плену

Ниамей, 4 декабря 2018, 16:05 — REGNUM  Священник Пьерлуиджи Маккали, похищенный экстремистами (предположительно, исламскими) в Нигере, жив, но находится в руках похитителей, сообщает во вторник, 4 декабря, информагентство Ansa со ссылкой на руководителей католической епархии в Ниамее.

Более полная информация не разглашается «в интересах безопасности» похищенного миссионера, сообщили также в епархии.

Как сообщалось ранее, Пьерлуиджи Маккали был похищен экстремистами 17 сентября 2018 года. В Нигере он занимался не только евангелизацией, но и гуманитарными проектами, в частности, развитием местных школ, — именно с этими проектами, предположительно, и связаны действия экстремистов.

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