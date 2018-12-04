Похищенный экстремистами в Нигере священник жив

Ниамей, , 16:05 — REGNUM Священник Пьерлуиджи Маккали, похищенный экстремистами (предположительно, исламскими) в Нигере, жив, но находится в руках похитителей, сообщает во вторник, 4 декабря, информагентство Ansa со ссылкой на руководителей католической епархии в Ниамее.

Более полная информация не разглашается «в интересах безопасности» похищенного миссионера, сообщили также в епархии.

Как сообщалось ранее, Пьерлуиджи Маккали был похищен экстремистами 17 сентября 2018 года. В Нигере он занимался не только евангелизацией, но и гуманитарными проектами, в частности, развитием местных школ, — именно с этими проектами, предположительно, и связаны действия экстремистов.

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