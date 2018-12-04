Забастовка на Русском месторождении: вахтовикам должны миллионы

Салехард, , 16:32 — REGNUM Вахтовики Русского месторождения написали заявления в прокуратуру ЯНАО с целью дальнейшей защиты их прав в судебном порядке. По предварительным данным, ООО «ССГ Урал» задолжало 31 работнику с октября 2018 года около двух миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Сотрудниками прокуратуры ЯНАО изучается имеющаяся на месторождении документация. Установлено, что информации задолженность по заработной плате у ООО «ССГ Урал» образовалась в связи с несвоевременной оплатой заказчиком ООО «Синерджетик Проджектс» выполненных работ по строительству котельной для производственных нужд АО «Тюменьнефтегаз».

Учитывая, что ООО «ССГ Урал» зарегистрировано в Татарии, о сложившейся ситуации проинформирован прокурор республики Илдус Нафиков. Руководство предприятий ООО «ССГ Урал» и ООО «Синерджетик Проджектс» вызвано в ЯНАО для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

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