МК: Банкир Герман Горбунцов назначен новой «сакральной жертвой»?

Москва, , 15:45 — REGNUM Британские спецслужбы, похоже, приступили к очередной операции против России. Роль сакральной «жертвы» после «отыгранного» шпиона-предателя Скрипаля доверена беглому банкиру Герману Горбунцову, утверждает «Московский комсомолец». Предыдущие 6 лет своего проживания в Лондоне предприниматель внимания к себе не привлекал. Теперь же он вдруг сообщил о том, что «давал взятки «за покровительство» полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко и готов рассказать в суде о коррупции в силовых органах РФ».

Под личную опеку Горбунцова уже взял бывший британский министр по делам Европы Денис Макшейн, написавший официальное письмо министру по вопросам безопасности и экономических преступлений Бену Уоллесу: «Гражданин РФ Герман Горбунцов, проживающий в Великобритании, должен давать показания в российском суде, связанном с серьезными обвинениями в коррупции и отмывании денег в отношении чиновника. Но он выразил опасения за свою личную безопасность и попросил защиты».

Вслед за официальными лицами интерес к Горбунцову проявили и СМИ. Некоторые издания предположили, будто Горбунцов добровольно профинансировал личными деньгами и помог нужными контактами в расследовании по делу Скрипаля, в результате которого у британской разведки оказались документы Боширова и Петрова. Другие СМИ сделали в материалах акцент на активной гражданской позиции беглеца, связав Горбунцова через гонконгский офшор Citadel Media Group Ltd с несколькими оппозиционными Кремлю «расследовательскими» площадками.

Как напоминает МК, «за свою жизнь Горбунцов стал участником такого огромного количества громких дел, связанных с банковской отраслью РФ и отечественными силовиками, что это, как можно предположить, делает его очень важным информатором о теневых процессах в российской экономике». При этом с 2011 года Горбунцов находился за пределами РФ, поскольку в России против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей. Некоторое время предприниматель провел в Молдавии, где на тот момент уже имел интересы в банковском секторе. По информации МК, на этот период приходится его знакомство и тесное взаимодействие с финансистом Уильямом Браудером, который выводил до четверти своих денег из России именно через Молдавию.

В Кишиневе, напоминает МК, Горбунцов сначала подружился, а потом поссорился с председателем проевропейской Демократической партии Владимиром Плахотнюком. В итоге правоохранительные органы Молдавии возбудили против банкира 7 уголовных дел и объявили его в международный розыск. В итоге Герман Горбунцов оказывается в Англии, и ни Молдавии, ни России его не выдают.

Теперь же, пишет «Московский комсомолец», положение беглого предпринимателя может осложниться. На днях Генпрокуратура РФ возбудила второе уголовное дело против основателя скандально известного британского Фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по подозрению в совершении им преступления по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Как полагают в Генпрокуратуре, транснациональная группировка была создана в 1997 году для того, чтобы получить контроль над российскими монополиями (среди них — «Газпром») и другими крупными компаниями, чтобы лоббировать интересы Запада. А Герман Горбунцов, как предполагаемый партнер Браудера, может стать важным свидетелем по этому уголовному делу.

МК полагает, что люди подобные Горбунцову могут получить убежище в Великобритании «только в одном случае — если согласятся «плясать под дудку» спецслужб, в первую очередь МИ-5 (контрразведка)».

«Но прагматичный и неглупый беглый банкир должен понимать, что в последнее время «патронаж» британских спецслужб стал носить опасный характер. Многие известные перебежчики из России, находящиеся под «колпаком» МИ-5, плохо закончили свое пребывание на английской земле», — констатирует газета.

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