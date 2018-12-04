В Подмосковье при взрыве в жилом доме погибла женщина

Орехово-Зуево, Московская область, , 15:41 — REGNUM В одном из жилых домов города Куровское Орехово-Зуевского района Подмосковья в результате взрыва предмета «похожего на гранату» погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

В ведомстве отметили, что в результате «хлопка» погибла женщина, еще одна женщина и двое мужчин получили ранения.

«Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводится доследственная проверка инцидента, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что в здание отдела полиции Перми ворвался посетитель с предметом, похожим на ручную гранату. Правоохранителям удалось скрутить буйного пермяка. При проверке оказалось, что граната является муляжом.

Читайте также: В отделе полиции Перми посетитель угрожал гранатой