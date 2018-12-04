Вторник, 4 Декабря 2018 года
16:37:06 МСК

В Федерации гандбола РФ подтвердили гибель 17-летнего спортсмена

Происшествия

Юноша был найден мертвым в свой день рождения 30 ноября

Москва, 4 декабря 2018, 15:30 — REGNUM  Федерация гандбола России подтвердила сообщения о гибели 17-летнего спортсмена Германа Тихонова, сообщает 4 декабря «Москвы 24».

«Действительно, у нас есть информация о том, что произошла эта трагедия, обстоятельств не знаем», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что спортсмен занимался в школе «Воробьевы горы», выигрывал детские соревнования на уровне Москвы, однако последние два года он почти не занимался и не играл, добавили в федерации.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что юноша был найден мертвым в свой день рождения, его тело обнаружили на улице Шверника в Москве 30 ноября. Сообщалось, что подросток выпал из окна на 10 этаже и скончался на месте. По данному факту следователи начали проверку.

Читайте также: Стала известна предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения из окон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить