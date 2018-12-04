В Федерации гандбола РФ подтвердили гибель 17-летнего спортсмена

Москва, , 15:30 — REGNUM Федерация гандбола России подтвердила сообщения о гибели 17-летнего спортсмена Германа Тихонова, сообщает 4 декабря «Москвы 24».

«Действительно, у нас есть информация о том, что произошла эта трагедия, обстоятельств не знаем», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что спортсмен занимался в школе «Воробьевы горы», выигрывал детские соревнования на уровне Москвы, однако последние два года он почти не занимался и не играл, добавили в федерации.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что юноша был найден мертвым в свой день рождения, его тело обнаружили на улице Шверника в Москве 30 ноября. Сообщалось, что подросток выпал из окна на 10 этаже и скончался на месте. По данному факту следователи начали проверку.

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